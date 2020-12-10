Власти Китая из-за пандемии ввели режим "военного времени" в двух городах на границе с РФ

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти находящихся на границе с Россией городов Суйфэньхэ и Дуннин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в четверг ввели режим "военного времени" в связи с выявлением одного местного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

По официальным данным, на территории этой провинции КНР уже несколько месяцев не было заразившихся от местных источников. В связи с объявленным ужесточением контроля все госучреждения, общественные организации и предприятия упомянутых населенных пунктов несут повышенную ответственность за борьбу с вирусом. Они обязаны предпринять максимальные меры предосторожности для того, чтобы не допустить локальной вспышки.

Что касается рядовых граждан, как и во время войны, они должны проявлять повышенную бдительность. В частности, сообщать властям о внештатных ситуациях и на добровольной основе участвовать в работе по противодействию пандемии.

Согласно правительственной статистике, в материковой части КНР вылечились 94,32% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,6 тысячи, динамика сокращения числа пациентов в больницах за последнюю неделю составила порядка 0,9% в сутки. на текущий момент в медицинских учреждениях континентального Китая находится всего 486 человек с коронавирусом.