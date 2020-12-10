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Власти Китая из-за пандемии ввели режим "военного времени" в двух городах на границе с РФ

Речь идет о городах Суйфэньхэ и Дуннин в провинции Хэйлунцзян

ПЕКИН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти находящихся на границе с Россией городов Суйфэньхэ и Дуннин в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая в четверг ввели режим "военного времени" в связи с выявлением одного местного случая заражения коронавирусом. Об этом сообщила региональная руководящая рабочая группа по противодействию эпидемиологической угрозе.

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По официальным данным, на территории этой провинции КНР уже несколько месяцев не было заразившихся от местных источников. В связи с объявленным ужесточением контроля все госучреждения, общественные организации и предприятия упомянутых населенных пунктов несут повышенную ответственность за борьбу с вирусом. Они обязаны предпринять максимальные меры предосторожности для того, чтобы не допустить локальной вспышки.

Что касается рядовых граждан, как и во время войны, они должны проявлять повышенную бдительность. В частности, сообщать властям о внештатных ситуациях и на добровольной основе участвовать в работе по противодействию пандемии.

Согласно правительственной статистике, в материковой части КНР вылечились 94,32% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 86,6 тысячи, динамика сокращения числа пациентов в больницах за последнюю неделю составила порядка 0,9% в сутки. на текущий момент в медицинских учреждениях континентального Китая находится всего 486 человек с коронавирусом.

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