Семья диктатора Франко передала государству поместье в Галисии

МАДРИД, 10 декабря. /ТАСС/. Семья испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) передала в четверг государству поместье Пасо-де-Мейрас в автономном сообществе Галисия. Об этом Высший суд региона сообщил в Twitter.

"Судья Марта Каналес передала ключи от имения Мейрас государству в соответствии с временным исполнением приговора от 2 сентября, в котором было согласовано, что собственность является государственной", - говорится в публикации.

В сентябре этого года суд постановил, что семья Франко должна вернуть государству принадлежавшее ему поместье Пасо-де-Мейрас. Суд признал недействительным "пожертвование" поместья диктатору в 1938 году, так как тогда не были соблюдены необходимые юридические требования. Отмечалось, что недвижимость была передана в дар главе государства, а не лично Франко. Суд также счел фиктивной сделку 1941 года о передаче резиденции в собственность экс-правителя Испании. Семья диктатора обжаловала решение.

Строительство Пасо-де-Мейрас началось в 1893 году. Поместье появилось на месте разрушенной во время вторжения Наполеона в Испанию в 1809 году крепости, построенной еще в XIV веке. В 2008 году местные власти признали Пасо-де-Мейрас объектом культурного наследия. Такой статус означал, что поместье должно быть открыто для посещения граждан не меньше четырех дней в месяц.

Франсиско Франко возглавлял Испанию с 1939 по 1975 год. Он умер в 1975 году в возрасте 82 лет, был похоронен в монументальном комплексе "Долина павших" под Мадридом. Оттуда 24 октября 2019 года его останки были перенесены на кладбище Мингоррубио.