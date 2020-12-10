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Белоруссия ждет от РФ завершения процедур по вступлению в силу соглашения о признании виз

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии рассчитывают на скорейшее завершение Россией внутригосударственных процедур, что необходимо для вступления в силу межправительственного соглашения о взаимном признании виз. Об этом заявил журналистам в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.

"Мы надеемся, что после принятия оперативного решения российской стороной состоится обмен соответствующими письмами, и после этого в течение 30 дней это соглашение вступит в силу", - отметил глава белорусского МИД, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Макей добавил, что визовое соглашение обсуждалось во время визита в Минск главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Он [Лавров] заверил, что буквально в ближайшее время аналогичные решения будут приняты и российской стороной", - сказал Макей. "И, конечно же, я убежден, что после того, как мы справимся с этой пандемией, соглашение с Россией и соответствующее наше соглашение с нашими европейскими партнерами дадут свой эффект, и мы действительно увидим и увеличение транзита через Беларусь, и, надеюсь, рост туристического потенциала, бизнес-контактов и так далее", - заявил глава МИД Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Россией о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Данный закон принят Палатой представителей (нижней палатой) 28 октября и одобрен Советом республики (верхней палатой) Национального собрания Белоруссии 20 ноября. С подписанием закона президентом страны в Белоруссии завершены внутригосударственные процедуры для его вступления в силу.

Соглашение о взаимном признании виз подписано 19 июня в Минске главами МИД двух стран. В соответствии с документом, граждане третьих государств с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы, пересекая сухопутную границу России и Белоруссии по железной дороге, на самолете и по основным автомобильным трассам. Каждая из сторон сохраняет за собой право отказать таким лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Теги
БелоруссияРоссияМакей, Владимир Владимирович
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