СМИ: Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация ( NTK ).

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Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал.

НТК утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

В связи с обвинениями посла России вызвали в МИД Нидерландов.