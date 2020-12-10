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СМИ: Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

Они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну
© Петр Ковалев/ТАСС

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NTK).

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Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, указывает телеканал.

НТК утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.

В связи с обвинениями посла России вызвали в МИД Нидерландов. 

Теги
НидерландыРоссия
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