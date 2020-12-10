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Санкции в отношении России
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США ввели санкции против физических и юридических лиц из России, связанных с Кадыровым

Под ограничительные меры подпали пять физических и шесть юридических лиц
Здание Министерства финансов США trekandshoot/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Здание Министерства финансов США
© trekandshoot/Shutterstock/FOTODOM

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США расширили список санкций в рамках глобального акта Магнитского, внеся в него пять физических и шесть юридических лиц, в том числе из РФ, которые, связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.

Как отмечается в сообщении, сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ряд рестрикций, также добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Как утверждают американские власти, ограничительные меры вводятся в связи с причастностью "к серьезным нарушениям прав человека".

В частности, санкции вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат". В числе попавших под санкции также первый заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев.

Теги
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