США ввели санкции против физических и юридических лиц из России, связанных с Кадыровым

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США расширили список санкций в рамках глобального акта Магнитского, внеся в него пять физических и шесть юридических лиц, в том числе из РФ, которые, связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в четверг на сайте американского Минфина.

Как отмечается в сообщении, сам Кадыров, в отношении которого Вашингтон ранее уже вводил ряд рестрикций, также добавлен в список санкций в рамках глобального акта Магнитского. Как утверждают американские власти, ограничительные меры вводятся в связи с причастностью "к серьезным нарушениям прав человека".

В частности, санкции вводятся в отношении футбольного клуба "Ахмат", организации "Абсолютный Чемпионат Ахмат", Фонда имени Ахмата Кадырова, ООО "Мегастройинвест", клуба смешанных единоборств "Ахмат". В числе попавших под санкции также первый заместитель председателя правительства Чечни Вахит Усмаев.