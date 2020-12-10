Посол России был вызван в МИД Нидерландов в связи со шпионским скандалом

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин был вызван в МИД королевства в связи со шпионской деятельностью двух российских дипломатов. Об этом сообщила в четверг вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен в письме национальному парламенту.

"В связи с выявлением шпионской деятельности российский посол был вызван 9 декабря в Министерство иностранных дел Нидерландов", - информировала она. В ходе встречи дипломат был проинформирован об объявлении двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, работающих в посольстве, персонами нон грата.

В письме Оллонгрен также уточнила, что деятельность сотрудников разведывательной службы, аккредитованных в качестве дипломатов, была пресечена Службой общей разведки и безопасности.

Один из них, по данным вице-премьера, создал обширную сеть из источников, которые работали или работают в голландском секторе высоких технологий. "Он, в частности, интересовался информацией об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях, - говорится в документе. - Большая часть этих технологий может использоваться как в гражданских, так и военных целях". В некоторых случаях, утверждает Оллонгрен, взамен за предоставленную информацию источникам платились деньги. "Второй сотрудник разведки <...> играл вспомогательную роль", - добавила она.