Байден выдвинул кандидатом на пост министра по делам ветеранов экс-помощника Обамы

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Джозеф Байден, победивший, по версии американских СМИ, на президентских выборах в США, выдвинул кандидатом на пост министра по делам ветеранов в своей администрации Дениса Макдоноу, который был руководителем аппарата сотрудников Белого дома в администрации 44-го американского лидера Барака Обамы. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте переходной команды демократа.

Макдоноу также занимал должность заместителя советника по национальной безопасности Обамы и был главой аппарата сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

Всеобщие выборы в стране прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Демократ заявил, что одержал верх. Баллотировавшийся на второй срок республиканец не признал поражение и объявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.