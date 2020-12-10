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Посольство Китая в США сообщило, что его аккаунт в Twitter был взломан

Ранее аккаунт представительства КНР сделал ретвит записи действующего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших американских выборах

ТАСС, 10 декабря. Посольство Китая в США сообщило в среду вечером, что его учетная запись в социальной сети Twitter была взломана. Соответствующее заявление сделано после того, как аккаунт представительства КНР ранее сделал ретвит записи действующего президента США Дональда Трампа о фальсификациях на прошедших американских выборах.

"Аккаунт китайского посольства в Twitter был взломан сегодня утром, и мы осуждаем этот поступок. Уточняем: посольство не делало никаких ретвитов", - говорится в сообщении.

В среду республиканец Трамп в своем Twitter заявил, что демократы фальсифицировали результаты прошедших 3 ноября всеобщих выборов в Соединенных Штатах. По данным телекомпании NBC, посольство Китая в США сразу же сделало ретвит этого заявления. На данный момент соответствующей записи на странице диппредставительства нет.

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