По итогам первого дня визита Эрдогана в Баку подписано пять документов

БАКУ, 10 декабря. /ТАСС/. Представители Азербайджана и Турции в четверг в ходе визита турецкого президента Тайипа Эрдогана в Баку подписали пять документов о расширении сотрудничества в различных областях. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

В частности, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу подписали протокол, вносящий изменения в межправительственное соглашение об отмене визового режима между двумя странами. Позднее Чавушоглу в сообщении на странице в Twitter уточнил, что документ разрешает совершать такие поездки по внутренним паспортам. "Согласно протоколу, подписанному вместе с моим братом Джейхуном Байрамовым, в ближайшее время можно будет путешествовать между Турцией и Азербайджаном лишь с удостоверением личности", - написал он.

Кроме того, турецкая компания BMC Otomativ договорилась о развитии сотрудничества с азербайджанскими транспортниками - Бакинским транспортным агентством и Госагентством автомобильных дорог Азербайджана. Стороны подписали протоколы о взаимопонимании.

Агентство развития малого и среднего бизнеса Азербайджана и Инвестиционный офис при президенте Турции подписали меморандум о взаимопонимании. Баку и Анкара также договорились о стратегическом партнерстве в области СМИ: соответствующий меморандум подписали помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев и глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Президент Турции находится в Азербайджане с двухдневным визитом. В четверг в Баку он присутствовал на военном параде, посвященном завершению военных действий в Карабахе.