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Reuters: США собираются ввести санкции против Турции из-за С-400

По информации агентства, об ограничительных мерах может быть объявлено "в любой день"
ЗРК С-400 Вадим Савицкий/ТАСС
Описание
ЗРК С-400
© Вадим Савицкий/ТАСС

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, о рестрикциях может быть объявлено "в любой день". Ограничительные меры будут введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Санкции, по информации агентства, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. 

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