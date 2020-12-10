Reuters: США собираются ввести санкции против Турции из-за С-400

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Власти США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, о рестрикциях может быть объявлено "в любой день". Ограничительные меры будут введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Санкции, по информации агентства, затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.