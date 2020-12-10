Саммит ЕС заявил о продлении на шесть месяцев санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Саммит ЕС принял политическое решение о продлении до 31 июля 2021 года санкций ЕС против России. Об этом написал в четверг представитель главы Евросовета Баренд Лейтс в Twitter.

"Европейский совет утвердил итоговое заявление об отношениях ЕС - США и решение о продлении санкций в отношении России", - написал он. Теперь его должен формально утвердить Совет ЕС.

В заявлении об отношениях ЕС и США лидеры Евросоюза предлагают новой администрации США перезагрузку отношений и активизацию трансатлантического сотрудничества по всем направлениям.

Как ранее сообщил журналистам европейский источник, решение о продлении экономических санкций против России на нынешнем саммите принималось без обсуждения. По его словам, на саммите лидеры Германии и Франции формально констатируют отсутствие прогресса в выполнении минских соглашений (вопрос об ответственности украинской стороны за их выполнение саммит ЕС традиционно не рассматривает), после чего лидеры примут политическое решение о продлении секторальных ограничений.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.