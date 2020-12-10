Пентагон: никакие данные США не подтвердили подозрения о выплате РФ наград талибам

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Никакие имеющиеся у Соединенных Штатов сведения не подтвердили подозрения относительно того, что Россия могла выплачивать денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за нападения на военнослужащих западной коалиции. Об этом сообщил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

Он принял участие в интернет-конференции издания Defense One, на которой ему был задан вопрос о том, закрыто ли уже американское разбирательство по поводу таких утверждений, и, если да, то каковы окончательные выводы. "Оно не закрыто, так как мы никогда не закрываем расследования, которые касаются потенциальных угроз силам США. Однако ничего не изменилось по сравнению с тем, в чем заключалась моя позиция в сентябре. Мы просто не в состоянии этого доказать. Мы этого не видим", - ответил американский военачальник, имея в виду утверждения о денежных вознаграждениях России афганским боевикам.

Маккензи заверил, что командование США самым тщательным образом на постоянной основе оценивает угрозы американским войскам в Афганистане. "Я неустанно запрашиваю [на этот счет] свою разведку. Мы этого попросту не видим. Однако не потому, что мы этого не ищем. Мы самым внимательным образом изучаем этот [вопрос]", - добавил командующий СЕНТКОМ.

В зону его оперативной ответственности входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.

Домыслы в США

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Издание уверяло, что такие выводы американских спецслужб были представлены президенту США Дональду Трампу "несколько месяцев назад", а Совет национальной безопасности при Белом доме обсуждал эту тему в конце марта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал упомянутые утверждения ложью и "абсолютной уткой". МИД РФ 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал в Twitter, что разведка США признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Он предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.

Затем должностные лица США высокого ранга неоднократно комментировали эти сведения, признавая, что никаких подтверждений им не нашли.