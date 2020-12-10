Разведка Нидерландов: более 10 человек общались с обвиненными в шпионаже дипломатами РФ

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 10 человек поддерживали контакты с российскими дипломатами, обвиненными в Нидерландах в шпионаже и объявленными персонами нон грата. Об этом сообщил в четверг глава Службы общей разведки и безопасности королевства Эрик Акербом в интервью радиостанции Nieuws en Co.

"Мы имеем более 10 подтвержденных случаев достаточно тесных контактов, причем в некоторых из них мы слышали и видели, что осуществлялась передача информации и денег", - отметил он. По словам Акербома, слежка за дипломатами и их осведомителями велась достаточно давно. "Мы не разглашали информацию на протяжении длительного времени, чтобы убедиться, что мы правильно понимаем происходящее, - сказал он. - Только вчера и сегодня мы связались с компаниями и источниками".

Ранее голландское министерство внутренних дел и по делам королевства заявило, что предотвратило деятельность двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, аккредитованных в качестве дипломатов российского посольства. В сообщении, размещенном на сайте ведомства, утверждается, что один из них создал разветвленную сеть контактов и получал доступ к информации в сфере высоких технологий, в частности в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии. Второй разведчик якобы играл вспомогательную роль. Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть Нидерланды в течение двух недель.

По сведениям Службы общей разведки и безопасности, один из источников являлся иностранцем и также должен будет покинуть королевство. Судьба других остается неясной. Поддержание контактов с зарубежными разведывательными службами само по себе не считается уголовно наказуемым преступлением в Нидерландах, а вот разглашение государственной, служебной или коммерческой тайны является таковым. Однако в разведслужбе не знают, виновны ли в этом источники информации.

"Сейчас мы пытаемся установить, какие именно данные были переданы, чтобы определить, насколько велик причиненный ущерб, - сообщил Акербом. - Если информация похищена у компаний, которые разрабатывают уникальные продукты, ущерб может быть очень большим, причем не только для компании, но и для всей экономики и национальной безопасности". Пострадавшие юридические лица параллельно проведут собственные расследования, чтобы понять, какая информация была украдена, и оценить масштабы ущерба. Если речь идет о хищении государственной, служебной или коммерческой тайны, то они имеют право обратиться в прокуратуру.

В российском посольстве подтвердили тот факт, что Нидерланды объявили двух дипломатов персонами нон грата. "Вместе с тем каких-либо доказательств их противоправных действий на территории королевства предъявлено не было", - отметили в диппредставительстве, добавив, что Москва примет ответные меры.