Байден намерен поехать в Джорджию, чтобы поддержать кандидатов от демократов в Сенат

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден планирует на следующей неделе посетить штат Джорджия, чтобы выступить в поддержку кандидатов в Сенат от Демократической партии. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в четверг.

"Второй тур выборов в Сенат в Джорджии имеет решающее значение. Поэтому я отправлюсь туда в следующий вторник", - отметил Байден.

От исхода голосования может зависеть соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Места республиканцев Дэвида Пердью и Келли Леффлер в Сенате оспаривают демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок. Второй тур выборов запланирован в штате на 5 января 2021 года.

По данным Fox News, Республиканская партия по итогам выборов доводит свое представительство в Сенате (100 мест в целом) до 50 мест против 48 у демократов. Вопрос контроля над Сенатом будет окончательно решаться во время второго тура выборов в Джорджии, где на кону стоят сразу два сенатских мандата.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Американцы выбирали президента и вице-президента, всех 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторов 13 штатов и территорий. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над действующим американским лидером Дональдом Трампом в борьбе за пост главы государства. Байден объявил о своей победе на выборах. Баллотировавшийся на второй срок Трамп не признал поражение и заявил о решении обращаться в суды относительно подсчета голосов избирателей, поскольку, на его взгляд, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.