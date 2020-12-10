Генерал США назвал действия ВС РФ причиной переброски в Сирию БМП Bradley

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны США приняло несколько месяцев назад решение перебросить на северо-восток Сирии боевые машины пехоты (БМП) M2A2 Bradley в связи с тем, что российские военнослужащие якобы проводили патрулирование в регионе не в отведенной для этого зоне. Такую причину назвал в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США генерал Кеннет Маккензи, выступая на интернет-конференции издания Defense One.

"Пару месяцев назад нам предоставилась возможность отправить туда [на северо-восток Сирии] бронетехнику. Русские проводили патрулирование фактически вне своей зоны, в несогласованном с нами районе. Мы им не давали на это разрешения", - утверждал глава командования, в зону оперативной ответственности которого входит прежде всего Ближний Восток.

По его версии, Пентагон "посчитал целесообразным" в связи с этим отправить БМП Bradley на северо-восток Сирии.

В сентябре американское Минобороны сообщило, что международная антитеррористическая коалиция, действующая под руководством США, перебросила на северо-восток Сирии БМП Bradley. Пентагон последний раз перебрасывал эти БМП в Сирию в октябре 2019 года, чтобы "одержать победу над остатками [запрещенной в РФ террористической группировки] ИГ и защитить критически важную инфраструктуру".

Представитель СЕНТКОМ Билл Урбан тогда подчеркнул, что, помимо Bradley, в Сирию была переброшена РЛС "Сентинел", а также "усилена частота воздушных патрулей над местом расположения сил США". По его словам, это делалось "для обеспечения безопасности сил коалиции".