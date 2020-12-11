Пентагон: Иран понимает, что не в его интересах атаковать США на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Иран понимает в настоящее время, что его интересам не отвечает совершение каких бы то ни было вылазок против интересов США на Ближнем Востоке, в том числе через третьи стороны. Уверенность в этом выразил в четверг глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи.

"Я все время веду активные обсуждения с председателем Комитета начальников штабов [ВС США] и министром обороны по поводу того, какие силы нам нужны, чтобы сдерживать Иран. Поскольку наше намерение заключается в этом - убедить их [иранцев], что их интересам не отвечает <...> нападать на нас ни прямым, ни опосредованным образом - через третьи силы. Вероятным местом, как знаете, является Ирак. Мы хотим, чтобы они [иранцы] знали, что их интересам это не отвечает", - заявил военачальник, выступая на интернет-конференции издания Defense One.

"И по состоянию на сегодняшний день, считаю, мы достигли [в отношениях с Ираном] определенного уровня того, что я называю сдерживанием, которое оспаривают. Оно, возможно, не является совершенным. Тем не менее, думаю, они [иранцы] видят, что не в их интересах поступать таким образом (то есть совершать вылазки против США - прим. ТАСС). Это военный элемент. Есть еще много политических и дипломатических элементов, но моя обеспокоенность связана главным образом с безопасностью и военным элементом", - подчеркнул Маккензи.

Таким образом, он, по сути, не подтвердил сведения, распространенные ранее газетой Politico, насчет того, что войска США на Ближнем Востоке готовятся к возможной атаке со стороны Ирана. В зону оперативной ответственности Маккензи входят прежде всего Ближний Восток, Южная и Центральная Азия.