Президент Колумбии считает, что Венесуэла нуждается в срочной смене власти

БОГОТА, 11 декабря. /ТАСС/. Администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро следует в срочном порядке уйти в отставку, чтобы граждане страны смогли организовать свободные выборы. Такое мнение выразил в четверг колумбийский лидер Иван Дуке во время выступления в Боготе.

"Венесуэле срочно нужно покончить с диктатурой (администрацией Мадуро - прим. ТАСС), создать пространство для переходного правительства с участием всех политических сил <...>, чтобы можно было провести свободные выборы", - заявил Дуке, выступление которого транслировалось в Twitter его администрации.

Президент добавил, что Богота не признает результаты парламентских выборов, которые состоялись в Венесуэле 6 декабря. "Мы не успокоимся, пока не увидим настоящую свободу в Венесуэле", - подчеркнул он.

Парламентские выборы, в ходе которых граждане Боливарианской Республики избрали 277 депутатов Национальной ассамблеи (парламента), состоялись 6 декабря. Победу на них одержал проправительственный "Великий патриотический полюс". Значительная часть противников действующего правительства, которые в настоящее время контролируют парламент, в том числе лидер оппозиции Хуан Гуайдо, отказались от участия в голосовании и выразили сомнения относительно результатов выборов еще до их оглашения.