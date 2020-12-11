Лидеры стран ЕАЭС обсудят на саммите совместную борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят на саммите в пятницу совместную борьбу с коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе Кремля, это мероприятие пройдет в формате видеоконференции.

"Будут рассмотрены актуальные аспекты деятельности Евразийского экономического союза, включая совместное противодействие распространению коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Имеется в виду также обсудить стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и вопросы торгово-экономического сотрудничества с ключевыми зарубежными партнерами ЕврАзЭС, принять решения, направленные на дальнейшее расширение функционирования единого союзного рынка".

Говоря о графике работы президента России Владимира Путина, его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее отмечал, что глава государства планирует накануне Дня Конституции, который отмечается в РФ 12 декабря, провести встречу с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Насыщенная повестка дня

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), кроме лидеров стран ЕАЭС, в мероприятии примут участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, действующий президент Молдавии Игорь Додон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестке дня заседания - 28 вопросов. Предполагается, что лидерам представят доработанный проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. В мае этого года документ был в целом одобрен на саммите, после чего его доработали с учетом предложений сторон. Кроме того, на заседании Высшего Евразийского экономического совета планируется предоставить Узбекистану и Кубе статус государств-наблюдателей при ЕАЭС.

"В повестке - рассмотрение таких вопросов, как основные направления международной деятельности союза на 2021 год, реализация статьи 1.3 временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, переход ко второму этапу формирования общего рынка газа Евразийского экономического союза, план мероприятий по гармонизации законодательства государств союза в нефтяной сфере, внесение изменений в регламент работы ЕЭК, бюджет союза на 2021 год, реализация планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, утверждение председателя суда ЕАЭС и его заместителя, председательство в органах ЕАЭС и другие вопросы", - отметили в ЕЭК.

Там добавили, что лидеры по итогам саммита подпишут соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств через таможенную границу Евразийского экономического союза, а также ряд других документов.