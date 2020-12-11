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Выборы президента США - 2020

Более 100 конгрессменов-республиканцев поддержали обращение Техаса в Верховный суд США

Генпрокурор штата Кен Пакстон ранее подал иск к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Более 100 членов Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии подписались под обращением в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска с просьбой признать недействительными из-за якобы имевших место массовых нарушений итоги выборов в четырех штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден. Об этом сообщает в четверг газета The Hill.

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Конгрессмены подписали обращение так называемых друзей суда. В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть признаны недействительными.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Выборы президента США - 2020
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