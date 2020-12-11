В США заявили, что Россия и Сирия усугубляют борьбу с терроризмом в республике

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник США по Сирии Джоэл Рейберн выступил в четверг с утверждением, что действия России в Сирии якобы затрудняют борьбу с терроризмом в этой арабской республике. Соответствующие высказывания Рейберн сделал в ходе видеосеминара, организованного Джеймстаунским фондом.

"Я бы сказал, что Россия и режим Асада (так США именуют правительство президента Сирии Башара Асада - прим. ТАСС) делают проблему с терроризмом в Сирии еще хуже", - утверждал спецпосланник, отвечая на вопрос модератора о том, что делают Москва и Дамаск для борьбы с терроризмом.

Представитель Госдепа бездоказательно заявил, что в Идлибе ведутся бомбардировки и артобстрелы "в отношении гражданского населения, инфраструктуры и вооруженных групп [оппозиции], а не террористов". "Россия и режим обстреливают [позиции] Сирийской свободной армии, даже если тех атакуют более экстремистские элементы, - сказал он. - <...> Не вижу того, чтобы Россия и режим делали много для противодействия терроризму".

Рейберн, отвечая на вопрос о механизме деконфликтинга, коснулся инцидентов между российскими и американскими военными колоннами в Сирии. "На дипломатическом уровне мы очень ясно говорим, что это ведет к росту рисков напряженности на стратегическом уровне. Не думаю, что они [Россия] этого хотят", - добавил он.

Спецпосланник рассказал о недавних консультациях в Израиле. По его версии, Иран пытается создать в Сирии "платформу для проецирования силы". "Это самая главная озабоченность Израиля касательно сирийского конфликта. <...> Мы поддерживаем право Израиля на самооборону", - сказал он.

Россия проводит по Сирии два параллельных трека: помощь легитимному правительству в ликвидации остатков террористических элементов и содействие сирийским сторонам в завязывании политического диалога. В конце сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ) в Сирии "окончательно разгромлена". США, в отличие от России, находятся в Сирии без приглашения правительства этой страны.