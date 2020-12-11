Конгрессмены США призвали Трампа предоставить результаты расследования дела Навального

ТАСС, 11 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) и старший республиканец этого комитета Майкл Маккол (от штата Техас) направили в четверг письмо в администрацию действующего президента США Дональда Трампа с призывом предоставить Конгрессу результаты расследования инцидента с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте конгрессмена Энгела.

В письме американские законодатели отмечают, что 8 сентября направили Трампу официальный запрос о расследовании вопроса о том, "применяла ли Россия химическое оружие в нарушение международного права и использовала ли смертоносное химическое оружие против собственных граждан". Конгрессмены подчеркивают, что отведенный для подобных проверок 60-дневный период уже истек. "Поэтому мы настоятельно призываем вас (президента США Дональда Трампа - прим. ТАСС) немедленно сообщить Конгрессу о результатах расследования, инициированного нашим первоначальным письмом", - приводятся на сайте выдержки из обращения конгрессменов к главе Белого дома.

Энгел и Маккол выступили с утверждением, что российское правительство "должно понести полную ответственность, в том числе путем введения дополнительных санкций", если расследование установит причастность властей РФ к этому инциденту.

8 сентября конгрессмены Энгел и Маккол направили совместное заявление президенту США Дональду Трампу, в котором выразили мнение, что тот должен задействовать американский закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года в связи с ситуацией с Навальным. Они также обратились с официальной просьбой к исполнительной власти расследовать этот инцидент и установить, применяла ли РФ химическое оружие в нарушение международного права.