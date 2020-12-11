Оттава может ввести санкции против Пекина из-за ареста канадцев в Китае

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Канады рассматривает разные варианты действий с целью скорейшего возвращения домой двух соотечественников, находящихся под арестом в Китае. Об этом заявил в четверг в беседе с журналистами канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы продолжаем рассматривать все варианты, и продолжим делать все, что, как нам кажется, поможет вернуть их домой", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности применения канадского "закона Магнитского" против КНР в связи со сложившейся ситуацией. Трюдо в очередной раз напомнил, что Канада считает арест своих граждан в Китае незаконным.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозит депортация в США по обвинениям в мошенничестве. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника неправительственной организации (НПО) "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании Майкла Спэйвора. Последний возглавляет международную НПО Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи.

Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест, а 19 июня 2020 года прокуратура КНР предъявила им обвинения в шпионаже. Оттава считает их задержание незаконным и политически мотивированным.

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств" (аналог американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского") был принят в Канаде в 2017 году. Он предусматривает санкции в виде заморозки всех активов в стране и запрета на въезд официальных лиц тех государств, где нарушаются права человека. В частности, в ноябре 2018 года под действие этого закона попали 17 подданных Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.