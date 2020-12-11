ТАСС, 11 декабря. Участники встречи глав государств и правительств Евросоюза, открывшейся в четверг в Брюсселе, согласовали введение санкций против Турции. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на дипломатические источники.

По их данным, санкции будут введены на "незаконные и агрессивные" действия Турции в Средиземном море, наносящие ущерб Греции и Кипру.

"Принятые меры будут индивидуальными санкциями, и дополнительные меры могут быть приняты, если Турция продолжит свои действия", - приводит агентство слова дипломата.

Лидеры ЕС решили расширить санкции против Турции из-за ее поведения в Средиземном море, следует из текста итогового заявления.

ЕС намерен координировать с США действия и решения по Турции.

Действия Турции в Средиземном море и обещанные в связи с этим новые санкции в отношении Анкары были заявлены как одна из ключевых тем для обсуждения на текущем саммите.

Ранее на саммите ЕС 1 октября лидеры сообщества предложили Турции развивать "позитивную повестку" в обмен на прекращение односторонних действий в Средиземном море, на Кипре и в Ливии, а также агрессивной риторики в адрес Евросоюза и отдельных стран сообщества, в частности, Франции и Греции.