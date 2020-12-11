В Сеуле считают, что от Байдена потребуется политическая воля на переговорах с КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Новая американская администрация Джозефа Байдена должна будет проявить политическую волю для того, чтобы добиться сдвигов в вопросе о денуклеаризации Корейского полуострова. Такое мнение выразила в четверг на видеоконференции Аспенского института министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва.

"Вне зависимости от того, будет ли Джозеф Байден непосредственно участвовать в этом процессе, со стороны его администрации должна быть продемонстрирована политическая воля к достижению поставленной цели, - отметила она. - Для тех в Госдепартаменте США, кто непосредственно займется этой проблемой, демонстрация такой политической воли будет совершенно необходима для того, чтобы добиться подвижек".

"Полная денуклеаризация является целью не только США, это и наша цель, это цель мирового сообщества, и это не подлежит сомнению", - сказала Кан Гён Хва. "Северная Корея осознает это", - добавила она. "Вопрос о том, как этого добиться и следует ли вернуться к формату многосторонних переговоров [с участием КНДР, КНР, России, США, Южной Кореи и Японии], может быть рассмотрен на каком-то этапе, однако то, к чему стремится Северная Корея, могут обеспечить лишь США", - считает министр.

На вопрос бывшего директора американской Национальной разведки Джеймса Клэппера о том, чего именно на переговорах о денуклеаризации хочет добиться Пхеньян, она ответила, что КНДР "стремится к отмене режима санкций и таким отношениям с США, которые не являлись бы враждебными". "Вся их ядерная программа основана на представлении о враждебности со стороны США, - добавила Кан Гён Хва. - Мы должны принимать это во внимание и выстраивать диалог таким образом, чтобы учитывать их озабоченность, но в то же время добиваться от Северной Кореи конкретных шагов на пути к денуклеаризации".