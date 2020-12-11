Time присвоил звание "Человек года" Байдену и Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден и его напарница по предвыборной гонке Камала Харрис стали обладателями звания "Человек года" по версии американского журнала Time . Об этом объявлено в четверг во время специального эфира телекомпании NBC .

Рок-музыкант Брюс Спрингстин представил обладателей почетного звания. "Почти сто лет Time называл "Человека года". В 2020 году им по версии Time стали избранный президент Джо Байден и избранная вице-президент Камала Харрис", - заявил рокер. Главный редактор журнала Эдвард Фельзенталь отметил, что это звание впервые присвоено избранному вице-президенту США. "Байден и Харрис представляют собой нечто эпохальное", - добавил он.

Байден и Харрис выразили благодарность, заявив, что решение редакции журнала стало для них честью. Присуждение звания в этом году из-за пандемии проходило в дистанционном формате. Представление претендентов, оглашение победителей и их выступления были заранее записаны на видео.

По оценке редакции Time, Байден "был назван 46-м президентом Соединенных Штатов во время исторических и беспрецедентных выборов". Журнал ставит бывшему вице-президенту страны в заслугу то, что он на президентских выборах в ноябре набрал самое большое число голосов в истории США, побив рекорд 44-го главы государства Барака Обамы.

Журнал в четверг огласил шорт-лист претендентов на это звание. Помимо Байдена, ими были действующий президент США Дональд Трамп, сотрудники системы здравоохранения вместе с главным инфекционистом США Энтони Фаучи, а также участники движения за расовую справедливость. Камала Харрис в этот шорт-лист включена не была.

В 2019 году "Человеком года" по версии Time стала шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг.

"Человек года"

Традиционно в декабре редакция Time объявляет "Человека года". Его фотография размещается на обложке журнала. Конкретных критериев для присвоения этого звания нет: считается, что его получает тот, кто в течение года оказывал наибольшее влияние на общество вне зависимости от того, было ли оно позитивным или негативным. Первым этот титул в 1927 году заслужил американский летчик Чарльз Линдберг, впервые в истории в одиночку перелетевший через Атлантику.

За всю историю присвоения звания около 70 раз персонами года становились политические и общественные деятели, в том числе Махатма Ганди (1930), Уинстон Черчилль (1940, 1949), Елизавета II (1952), Шарль де Голль (1958), Мартин Лютер Кинг (1963), Генри Киссинджер (1972), аятолла Рухолла Хомейни (1979), Лех Валенса (1981), Иоанн Павел II (1994). Людьми года также признавались все американские президенты начиная с Франклина Рузвельта, за исключением Джеральда Форда. Сам Рузвельт стал единственным, кто удостаивался данного звания трижды: в 1932, 1934 и 1941 годах.

Среди обладателей этого титула - пять лидеров СССР или России: Иосиф Сталин (1939, 1942), Никита Хрущев (1957), Юрий Андропов (1983, совместно с Рональдом Рейганом), Михаил Горбачев (1987, 1989) и Владимир Путин (2007).