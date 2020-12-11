В Азербайджане отменят военное положение с 12 декабря

БАКУ, 11 декабря. /ТАСС/. Милли меджлис (парламент) Азербайджана на заседании в пятницу принял постановление об отмене c 12 декабря военного положения в стране, введенного в связи с военными действиями в Карабахе.

"Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", - говорится в постановлении законодательного органа. Согласно документу, военное положение отменяется с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).

Военное положение на всей территории Азербайджана было введено с 28 сентября в связи с началом военных действий в Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.