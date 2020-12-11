Додон предложил назначить новым послом в России депутата от социалистов

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Новым послом Молдавии в России предложен депутат от Партии социалистов Владимир Головатюк. Об этом заявил в пятницу действующий президент Молдавии Игорь Додон в рамках телепередачи "Президент отвечает".

"Был направлен запрос на получение одобрения с российской стороны для кандидатуры на пост посла Молдавии в РФ Владимира Головатюка - председателя парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Все, в том числе наши оппоненты, признают, что он - настоящий профессионал, хороший экономист и политик. Я думаю, что он сможет обеспечить новый уровень взаимоотношений с РФ", - сказал Додон.

На этой неделе бывший посол Молдавии в РФ Андрей Негуца был отозван. Причиной стало то, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой предотвратили попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из Молдавии на автомобиле с номерными знаками молдавского посольства в Российской Федерации.

"На этой неделе господин Негуца был отозван с должности посла. Я считаю, что правительство приняло правильное решение. Имеет ли он причастность к контрабанде, выяснят прокуроры, которые занимаются расследованием этого случая", - сказал президент.