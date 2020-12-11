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Додон планирует посетить Москву с руководством Соцпартии

Вечером 24 декабря он отправится в Москву, а на 25 декабря у молдавского лидера уже запланировано много встреч

КИШИНЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Молдавии Игорь Додон планирует посетить Москву с руководством крупнейшей в стране Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) 25 декабря. Об этом он сообщил в пятницу в ходе прямого включения в социальных сетях.

"Вечером 24 декабря отправляюсь в Москву. На 25 декабря запланировано много встреч, не буду вдаваться в подробности сейчас. Это будут очень важные встречи. Мы едем с руководством ПСРМ", - сказал Додон.

На 24 декабря в Кишиневе запланирована инаугурация избранного президента Майи Санду, на которой будет также присутствовать Додон. Ранее он заявил, что намерен вернуться на пост руководителя ПСРМ.

Теги
РоссияМолдавияДодон, Игорь
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