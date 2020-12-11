Демпартия США рассчитывает, что Верховный суд отклонит иск Техаса по выборам

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Обращение генпрокурора штата Техас республиканца Кена Пакстона в Верховный суд США с требованием отменить результаты президентских выборов в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании подрывает основы федерализма и конституцию, считают власти четырех штатов, направившие в четверг свои контраргументы в высшую судебную инстанцию страны. Независимые эксперты и юристы придерживаются схожей позиции, отмечая, в частности, что ни один штат не может диктовать другим, как проводить голосование.

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Ожидается, что Верховный суд примет решение по этому делу до конца текущей недели. В понедельник, 14 декабря, должно состояться заседание коллегии выборщиков, которое может поставить окончательную точку в споре о победителе в борьбе за Белый дом. В соответствии с результатами голосования, утвержденными всеми штатами и столичным округом Колумбия, кандидат демократов Джозеф Байден заручился поддержкой 306 выборщиков из 538, что более чем достаточно для победы над нынешним президентом республиканцем Дональдом Трампом. Однако в случае отмены результатов в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании, которые вместе направляют в коллегию более 60 выборщиков, успех Байдена будет поставлен под сомнение.

Нарушений не было

Ранее представители властей всех спорных штатов - причем, как демократы, так и республиканцы - заявили, что не выявили каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов, состоявшихся 3 ноября. Поэтому они считают, что иск генпрокурора Техаса, как и все предыдущие иски команды Трампа, уже отклоненные другими судами, не подкреплен никакими доказательствами.

В интервью телекомпании PBS заместитель губернатора Джорджии республиканец Джеффри Данкан подтвердил, что в этом штате во время выборов не было выявлено никаких фальсификаций. "У нас было три пересчета голосов, но у нас нет данных, которые могли бы быть использованы в поддержку этого иска", - сказал он. "Важно признать, что не бывает идеальных выборов, но мы не увидели ни капли системного или организованного мошенничества на выборах", - добавил Данкан.

Генпрокурор Пенсильвании демократ Джош Шапиро заявил, что Верховному суду не следует принимать техасский иск во внимание, поскольку это будет явным "нарушением юридического процесса". "В поддержку своего запроса Техас выдвинул обвинения и теории заговора, не имеющие под собой оснований", - заявил Шапиро.

Его коллега из Мичигана Дана Нессел, также представляющая Демократическую партию, отметила, что в ее штате никто не уполномочивал Пакстона вмешиваться в процесс выборов.

В свою очередь, газета Politico подчеркнула, что техасский иск должен быть отклонен Верховным судом, поскольку в противном случае будет создан опасный прецедент, ссылаясь на который отдельные штаты смогут предъявлять друг другу схожие юридические претензии.

Обращение Трампа

Трамп еще в среду обратился в Верховный суд с просьбой включить его в иск в качестве заинтересованной третьей стороны. В четверг обращение генпрокурора Техаса поддержали более 100 конгрессменов-республиканцев.

Суд может начать действовать после того, как получит ходатайство четырех штатов, либо когда на это ходатайство ответит Техас. По сведениям телекомпании CNN, в пятницу все девять членов высшей судебной инстанции проведут совещание по этому вопросу в формате телеконференции. 8 декабря суд отклонил иск о запрете подведения итогов выборов в Пенсильвании.

"Трамп надеялся, что выдвинутые им судьи, включая недавно назначенную [консервативную] судью Эми Кони Барретт, встанут на его сторону в любом разбирательстве по выборам", - отметила телекомпания.

Специалисты отмечают, что если Верховный суд согласится рассмотреть обращение генпрокурора Техаса и будет делать это в течение нескольких дней, то ему придется приостановить голосование в коллегии выборщиков. Поэтому большинство юристов рассчитывают, что решение будет вынесено до конца текущей недели. Они также напоминают, что высшая судебная инстанция страны всегда крайне неохотно берется за дела, связанные с межпартийной борьбой, в том числе выборами, а если и делает это, то изучает их на предмет соответствия избирательных процедур федеральным и местным законам и конституции США.

Мнения экспертов

Эксперты считают, что иск техасского генпрокурора повторяет многие положения ранее отклоненных исков предвыборного штаба Трампа и республиканцев. В документе, в частности, говорится, что под предлогом борьбы с распространением коронавируса было разрешено беспрецедентное по масштабу голосование по почте. Вновь выдвинуты претензии в связи с тем, что наблюдателям не обеспечили необходимый доступ к процедуре подсчета голосов, машины по обработке бюллетеней работали со сбоями и на участках происходили вбросы бюллетеней.

При этом Politico отмечает, что в иске генпрокурора Техаса проигнорированы некоторые хорошо известные факты, касающиеся правил голосования и обработки бюллетеней в отдельных штатах. Например, при подаче иска не было учтено, что "во многих ключевых штатах запрещено начинать обрабатывать присланные по почте бюллетени до дня выборов". "Этот факт был хорошо известен до выборов, когда представители обеих партий просили СМИ проявить терпение и не делать выводов из результатов [заочного голосования]", - напомнила газета.

Профессор Центра права Джорджтаунского университета Пол Смит считает, что Верховный суд вообще не должен рассматривать этот иск. "Это совершенно беспрецедентный случай, когда один штат заявляет, что голоса в других были поданы неправильно. Такого никогда не было", - подчеркнул специалист. По его мнению, штат Техас не вправе утверждать, что ему был нанесен какой-либо ущерб действиями других штатов, где большинство избирателей проголосовали за Байдена, а не за Трампа.

По мнению газеты The Washington Post, поданный иск "выглядит как последняя серьезная попытка Трампа добиться от судов отмены его поражения".