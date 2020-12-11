Эрдоган утверждает, что Путин поддержал идею Баку о создании платформы по безопасности

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что российский лидер поддержал идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения. Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.

"Господин Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как [президент Азербайджана Ильхам] Алиев отнесся к этому положительно, то важно, что бы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня", - приводит слова Эрдогана телеканал Haberturk.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что в случае присоединения Еревана к этой платформе, в отношениях между Турцией и Арменией "может быть открыта новая страница".

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Баку и Анкара должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе после завершения военных действий в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.