Эрдоган заявил, что сделает прививку от коронавируса, когда в Турции начнется вакцинация

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса нового типа, когда республике начнется вакцинация. Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.

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"Я сделаю прививку, когда начнется вакцинация", - приводит его слова телеканал Haberturk.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал, что вакцинация в республике может начаться в декабре этого года.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 1,7 млн, умер 15 751 человек, выздоровели 452 593 пациента.