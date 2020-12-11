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Пандемия COVID-19
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Эрдоган заявил, что сделает прививку от коронавируса, когда в Турции начнется вакцинация

Ранее министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что вакцинация в республике может начаться в декабре 2020 года

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении сделать прививку от коронавируса нового типа, когда республике начнется вакцинация. Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана.

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"Я сделаю прививку, когда начнется вакцинация", - приводит его слова телеканал Haberturk.

Ранее министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщал, что вакцинация в республике может начаться в декабре этого года.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 1,7 млн, умер 15 751 человек, выздоровели 452 593 пациента.

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ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия COVID-19
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