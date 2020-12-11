Президент Грузии призвала власти к диалогу с РФ для решения конфликтов

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала власти начать диалог с Россией для решения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.

По ее мнению, для решения "замороженных конфликтов" нужны новые подходы и готовность к диалогу. "Нельзя быть, в отличие от всего мира и наших ближайших партнеров, единственной страной, которая отказывается от дипломатии", - сказала Зурабишвили, выступая в четверг на открытии первого заседания новоизбранного парламента Грузии.

Грузинский лидер также отметила, что диалог не означает отказа или уступок чего-то. Зурабишвили считает, что Грузию в этом должны поддержать и ее партнеры.

Глава государства до этого не раз выступала за прямой диалог с РФ, а также за трансформацию Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

Женевские дискуссии по Закавказью являются единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси, основой служат договоренности президентов РФ и Франции, достигнутые после акта агрессии Грузии в августе 2008 года. В переговорах в Женеве принимают участие представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии, а также наблюдатели от ООН, Евросоюза и ОБСЕ в качестве сопредседателей. Главная цель дискуссий - достижение юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией, Южной Осетией и Грузией. Последний раунд состоялся в декабре 2019 года.