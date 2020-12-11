Bloomberg сообщил о задержании своей сотрудницы властями Китая

ТАСС, 11 декабря. Информационное агентство Bloomberg утверждает о задержании властями Китая сотрудницы своего пекинского подразделения Фань Хацзэ. Как сообщило агентство в пятницу, ее якобы подозревают в создании угрозы национальной безопасности.

"Мы очень беспокоимся за нее и активно общаемся с китайскими властями, чтобы лучше понять ситуацию. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать ее, и одновременно стараемся получить дополнительную информацию", - отметил представитель агентства.

Последний раз Фань Хацзэ связалась с одним из редакторов своего подразделения примерно в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) в понедельник. Вскоре после этого сотрудники службы безопасности в штатском вывели ее из дома, утверждает Bloomberg. МИД КНР пока не прокомментировал данную информацию.

Фань Хацзэ - гражданка КНР, она начала работать в агентстве Bloomberg в 2017 году, ранее сотрудничала с другими иностранными СМИ, в частности с американским телеканалом CNBC, канадским CBC и катарским каналом Al Jazeera. Граждане Китая могут работать только помощниками по работе с новостями в зарубежных новостных бюро в Китае и не имеют права вести независимые репортажи.