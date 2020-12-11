ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Грузии ушло в отставку ввиду начала работы нового парламента. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства.

Согласно конституции, у парламента Грузии есть две недели на утверждение нового правительства. Если этого не произойдет, то президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" намерена вновь выдвинуть Георгия Гахарию на пост премьер-министра, который возглавляет кабмин с сентября 2019 года.

Парламентские выборы в Грузии прошли в два тура - 31 октября и 21 ноября. 3 декабря Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов, согласно которым правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" одержала победу, набрав 48,22% голосов избирателей и получив 90 мандатов из 150. Помимо "Грузинской мечты", в парламент также прошел оппозиционный блок "Объединенная оппозиция "Сила в единстве", частью которого является партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Блок набрал 27,18% голосов.

В высшем законодательном органе также будут представлены партии "Европейская Грузия - движение за свободу" (3,79%), "Альянс патриотов Грузии" (3,14%), "Лейбористская партия Грузии" (1%), "Граждане - Алеко Элисашвили" (1,33%), "Гирчи" (2,89%), "Лело для Грузии" (3,15%) и блок "Георгий Вашадзе - стратегия Агмашенебели" (3,15%). В общей сложности оппозиции досталось 60 мандатов. В этом году избирательный порог в парламент составлял 1% для партий, а для блоков столько, сколько партий вошли бы в его состав. Оппозиция не признает результатов голосования и считает выборы сфальсифицированными.