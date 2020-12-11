Пашинян на заседании ЕАЭС поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Армения благодарна РФ за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу на видеоконференции Высшего евразийского экономического союза заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Мы благодарны за неоценимую помощь РФ в противодействии распространению пандемии и при парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году", - отметил он.

Ранее Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс для выявления возбудителей инфекционных болезней, в том числе для проведения ПЦР-тестов на коронавирус. Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В апреле в Армению прибыли военные специалисты из России, которые, согласно договоренности министров обороны двух стран, оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса в республике. С апреля в Армении работала еще одна российская мобильная диагностическая лаборатория. Также за время пандемии Роспотребнадзор безвозмездно передавал Армении технику, а бизнес в республике, в котором присутствует российский капитал, перечислил крупные суммы в госфонд по борьбе с инфекцией.