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Пандемия COVID-19

Пашинян на заседании ЕАЭС поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы "Спутника V"

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Армения благодарна РФ за оказанную помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в пятницу на видеоконференции Высшего евразийского экономического союза заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

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"Мы благодарны за неоценимую помощь РФ в противодействии распространению пандемии и при парировании вызовов, с которыми мы столкнулись в этом году", - отметил он.

Ранее Роспотребнадзор передал Армении мобильный лабораторный комплекс для выявления возбудителей инфекционных болезней, в том числе для проведения ПЦР-тестов на коронавирус. Также глава Минздрава РФ Михаил Мурашко передал армянскому коллеге Арсену Торосяну образцы российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В апреле в Армению прибыли военные специалисты из России, которые, согласно договоренности министров обороны двух стран, оказывали помощь в борьбе с распространением коронавируса в республике. С апреля в Армении работала еще одна российская мобильная диагностическая лаборатория. Также за время пандемии Роспотребнадзор безвозмездно передавал Армении технику, а бизнес в республике, в котором присутствует российский капитал, перечислил крупные суммы в госфонд по борьбе с инфекцией.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичАрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПандемия COVID-19
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