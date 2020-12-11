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Спикером парламента Грузии переизбран действующий глава органа Арчил Талаквадзе

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Парламент Грузии в пятницу в ходе первого заседания большинством голосов переизбирал спикером действующего главу законодательного органа Арчила Талкавадзе. Голосование в прямом эфире транслировалось на сайте парламента.

"Я хочу выразить особую благодарность нашей политической команде, в частности председателю парии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзине Иванишвили за оказанное мне доверие. Я хочу также поздравить вас с победой на выборах, с началом выполнения ваших обязанностей, пожелать удачи вам и нашей стране", - сказал Талаквадзе, выступая у трибуны в парламенте до голосования.

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