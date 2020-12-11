Полиция в Ереване задержала оппозиционеров, пытавшихся блокировать центральный проспект

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Полиция Армении в пятницу после полудня задержала оппозиционного политика, члена партии "Дашнакцутюн" Гегама Манукяна и других оппозиционных активистов за попытку блокировать центральный проспект Еревана Маштоца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участники акции скандировали лозунги с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В настоящий момент сразу с нескольких улиц Еревана начались шествия сторонников оппозиции, которые следуют к площади Свободы в центре столицы Армении. Оттуда оппозиционеры планируют начать "марш достоинства" с призывом отставки Пашиняна. В разных частях Еревана из-за блокировки улиц протестующими образовались пробки. Трансляции с улиц города ведут местные новостные порталы. Полиция периодически задерживает активистов.

Оппозиция возлагает на Пашиняна ответственность за экономические и социальные проблемы республики. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически было капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.