Глава ЕК заявила, что позиции Евросоюза и Великобритании остаются далеки

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Позиции ЕС и Великобритании на переговорах по соглашению о свободной торговле после выхода этой страны из состава сообщества (Brexit) остаются фундаментально различны по ряду вопросов. Об этом заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

"У нас сохраняются фундаментальные различия по рыболовству, условиям доступа [Великобритании] к единому рынку ЕС, регулятивным нормам", - заявила она, подтвердив, что крайний срок для завершения переговоров - это воскресенье, 13 декабря. Пока и Брюссель и Лондон утверждают, что не будут пытаться вновь отсрочить завершение переговоров. Однако, как отметил европейский дипломатический источник, 13 декабря - это уже как минимум десятый крайний срок, установленный в бесконечном процессе Brexit.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что саммит приветствовал "принятые Еврокомиссией экстренные меры" на случай завершения переходного периода 31 декабря 2020 года без двустороннего соглашения о будущих отношениях. Данные меры касаются главным образом транспорта и рыболовства, чтобы не допустить правового вакуума в этих сферах после завершения процесса европейского развода.

Дискуссии по Brexit на саммите не было, поскольку главный оппонент ЕС - Великобритания в саммитах ЕС с начала этого года участия не принимает. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен просто проинформировала участников саммита о ситуации на переговорах.

По итогам саммита агентство Reuters со ссылкой на свой дипломатический источник сообщило, что британский премьер Борис Джонсон предлагал в четверг провести телефонные переговоры с лидерами Франции и Германии по Brexit. Однако Париж и Берлин предложение о сепаратных переговорах отклонили, подчеркнув, что от имени ЕС с Великобританией ведет переговоры Еврокомиссия в лице Мишеля Барнье.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого европейского рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.