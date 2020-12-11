Очередная сессия ПАСЕ 25-28 января пройдет в смешанном формате

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Следующая сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пройдет 25-28 января в смешанном формате. Об этом говорится в распространенном в пятницу коммюнике организации.

"Следующая сессия ПАСЕ пройдет с 25 по 28 января 2021 года в гибридном формате, что позволит ее членам участвовать дистанционно или лично присутствовать в Страсбурге", - отмечается в сообщении.

Как рассказали в организации, в ходе зимней сессии ассамблея проведет выборы ее председателя, а также судей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). "В рамках председательства Германии в Комитете министров Cовета Европы перед ассамблеей выступит министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас и ответит на вопросы участников, - сообщили в ПАСЕ. - Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич также выступит с заявлением и ответит на вопросы".

В организации также добавили, что участники сессии обсудят вопросы, связанные с применением вакцин от коронавируса, деятельностью НПО в странах - членах СЕ, а также проблему дискриминации лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

"Будут проведены дебаты о независимости судей в Польше и Молдавии, а также об исполнении решений ЕСПЧ, - отметили в пресс-службе ПАСЕ. - Будет обсуждаться отчет о парламентских выборах в Грузии. Наконец, ассамблея должна будет определить свою позицию в отношении изменения правил в связи с резолюцией 2319 (2020), в которой утверждена процедура реагирования на серьезное нарушение страной-участницей ее обязательств перед организацией".