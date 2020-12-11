Двух пострадавших в ходе протестной акции в Ереване доставили в больницу

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Двое пострадавших в пятницу, в результате полученных ранений во время протестной акции в Ереване, доставлены в первую университетскую больницу имени Мхитара Гераци. Об этом сообщила журналистам глава аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

" У одного гражданина черепно-мозговая травма, в настоящее время проходит обследование, другой гражданин, сотрудник полиции, 1997 года рождения, с травмой верхней конечности, также находится на обследовании", - написала она.