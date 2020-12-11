МВД Украины считает заочный арест военнослужащего Маркива в РФ политически мотивированным

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Заочный арест, вынесенный Басманным судом Москвы в отношении военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива по обвинению в убийстве двух журналистов под Славянском в мае 2014 года, является политически мотивированным. Об этом в пятницу заявила пресс-служба МВД Украины в своем телеграм-канале.

"МВД считает такую санкцию исключительно политически мотивированной", - говорится в сообщении.

В министерстве утверждают, что якобы Россия ранее неправомерно обвинила украинского военнослужащего, следствием чего стал "необоснованный арест Виталия Маркива в Италии".

Ранее в пятницу Басманный суд Москвы заочно арестовал Маркива. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Маркив - гражданин Италии и Украины. В 2013 году он вступил в Национальную гвардию и был зачислен на должность заместителя командира взвода в звании старшего сержанта. Он был приговорен итальянским судом к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и позже оправдан Апелляционным судом Милана.

Роккели был убит вместе с российским журналистом Андреем Мироновым в мае 2014 года под Славянском в ходе боев между украинскими силовиками и ополчением ДНР. Представители Донецкой народной республики утверждали, что журналисты были убиты украинскими военными. Официальные украинские власти в свою очередь возложили ответственность за убийство журналистов на ДНР.