Саммит ЕС призвал разобраться с иностранным спонсорством религиозных школ и НПО в Европе

БРЮССЕЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Саммит глав государств и правительств Евросоюза призвал разобраться с иностранным влиянием и непрозрачным финансированием религиозных образовательных учреждений, проповедующих радикальные идеи, и неправительственных организаций (НПО) в Европе. Об этом говорится в опубликованном в пятницу итоговом заявлении саммита о мерах по борьбе с терроризмом.

"Европейский совет призвал гарантировать, что религиозное обучение происходит в соответствии с европейскими фундаментальными правами, и разобраться с иностранным влиянием на национальные религиозные и неправительственные организации, осуществляемое путем непрозрачного финансирования", - говорится в заявлении.

В документе не уточняется, о каких именно учреждениях идет речь. Однако СМИ государств Евросоюза на протяжении многих лет обсуждают масштабные и совершенно закрытые потоки финансирования из Турции и Саудовской Аравии, которые получают европейские мечети, религиозные школы и многочисленные НПО, но попытки принятия практических мер в этой сфере, например во Франции, происходят только после резонансных террористических актов.

Саммит ЕС также поддержал скорейшее принятие пакета предложений Еврокомиссии о скоростном внесудебном удалении радикального и террористического контента в Интернете. Еврокомиссия предлагает возложить всю ответственность за удаление такого контента на операторов соцсетей, мессенджеров и прочих Интернет-платформ, причем они будут обязаны удалять весь подозрительный контент в течение часа, под угрозой крупных штрафов.

"Европейский совет призвал активизировать борьбу против нелегального онлайн-контента. В этой связи Совет ожидает утверждения амбициозных предложений Еврокомиссии по введению ответственности интернет-платформ в рамках Акта ЕС о цифровых услугах. Саммит также призвал в кратчайшие сроки принять законодательство об ответственности за распространение террористического контента", - говорится в документе.