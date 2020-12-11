Оппозиция завершила акцию протеста в центре Еревана

ЕРЕВАН, 11 декабря. /ТАСС/. Семнадцать оппозиционных партий Армении, которые создали "Движение за спасение родины", в пятницу вечером завершили акцию протеста на площади Франции в центре Еревана. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Оппозиция проводила акцию протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"Мы продолжим наши акции протеста, акции гражданского неповиновения. Они продлятся до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку", - заявил один из лидеров оппозиции, глава партии "Родина" Артур Ванецян.

Основу "Движения за спасение родины" составили партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", Республиканская партия третьего президента Сержа Саргсяна, партии "Родина" и "Дашнакцутюн". Ранее они приняли совместное заявление о выдвижении на должность премьер-министра бывшего главы кабинета Вазгена Манукяна, который в случае отставки Пашиняна может возглавить временное правительство и подготовить страну к парламентским выборам.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Пашиняном 9 ноября совместное заявление с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.