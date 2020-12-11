Генсек ООН обозначил две глобальные угрозы предстоящего десятилетия

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве могут спровоцировать серьезные кризисы в предстоящее десятилетие. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

Он отметил, что серьезные проблемы в глобальной координации "выходят далеко за рамки ответа на пандемию".

"Эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве - это лишь две области, которые смогут спровоцировать полномасштабный глобальный кризис в следующем десятилетии", - констатировал Гутерриш.

США 2 февраля 2019 года приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.