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Нобелевская премия 2020

Генсек ООН обозначил две глобальные угрозы предстоящего десятилетия

По словам Антониу Гутерриша, речь идет о разрушении договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствии регулирования в киберпространстве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Евросовета Шарль Мишель EPA-EFE/JOHN THYS/POOL
Описание
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и глава Евросовета Шарль Мишель
© EPA-EFE/JOHN THYS/POOL

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Разрушение договоренностей по ядерному сдерживанию и отсутствие регулирования в киберпространстве могут спровоцировать серьезные кризисы в предстоящее десятилетие. Об этом заявил в пятницу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в видеоформате на форуме Нобелевской премии.

Он отметил, что серьезные проблемы в глобальной координации "выходят далеко за рамки ответа на пандемию".

"Эрозия режима ядерного разоружения и беззаконие в киберпространстве - это лишь две области, которые смогут спровоцировать полномасштабный глобальный кризис в следующем десятилетии", - констатировал Гутерриш.

США 2 февраля 2019 года приостановили выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В сентябре 2019 года стало известно, что президент России Владимир Путин направил лидерам нескольких стран, в том числе входящих в НАТО, предложение ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. США впоследствии фактически отвергли данную инициативу.

Теги
Гутерриш, Антониу
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