ОЗХО готовится осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Навальным

ООН, 11 декабря. /ТАСС/. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) ведет диалог с Москвой, чтобы осуществить визит в Россию для расследования инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил в пятницу глава ОЗХО Фернандо Ариас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.

Несмотря на то, что темой заседания было уничтожение сирийского химоружия, Ариас обратился к ситуации вокруг Навального. Он подтвердил информацию о том, что в крови Навального "были найдены токсичные вещества". "Секретариат все еще ждет от Российской Федерации элементы, чтобы направить в Россию техническую миссию, подобную той, которая была направлена в Германию", - отметил он.

"Секретариат работает над тем, чтобы удовлетворить запрос российской стороны [о направлении специалистов организации в РФ], так же как это происходит в работе с другими странами", - добавил Ариас.

Запрос РФ об организации визита представителей организации был направлен еще в начале октября.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. Правительство ФРГ 2 сентября выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок". Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было. Он подчеркивал, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией.