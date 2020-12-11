СМИ: во Франции задержали 13-летнюю школьницу, угрожавшую убить учительницу

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Полиция задержала 13-летнюю ученицу колледжа в городе Безье на юге Франции, которая угрожала убить учительницу английского языка. Об этом сообщает в пятницу газета Midilibre.

Во время урока 10 декабря преподаватель поинтересовалась, почему девочка пришла на занятия без письменных принадлежностей, отметив, что подобное повторяется не в первый раз. Школьница ответила, что не хочет заниматься, однако учительница в ответ заявила, что ей придется отстранить девочку от занятий, если она не передумает. Тогда 13-летняя ученица встала с места, подошла к преподавателю и пообещала "снять шкуру" с нее, когда закончатся занятия, намекнув, что у нее при себе есть оружие.

Заместитель директора колледжа, узнав о произошедшем, обратился в полицию, девочку задержали уже на улице. Во время обыска в ее рюкзаке нашли большой кухонный нож, с которым она весь день ходила по коридорам учебного заведения. Сейчас она по-прежнему находится под стражей, администрация колледжа приняла решение отстранить ее от занятий до лета. Пока СМИ не сообщают о том, были ли ей предъявлены какие-либо обвинения.