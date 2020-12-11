Сенат США принял проект военного бюджета с санкциями по газопроводам и Турции

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в пятницу проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начался 1 октября), который, в частности, предусматривает санкции в отношении газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", а также против Турции из-за покупки ею российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Трансляция велась на сайте верхней палаты американского законодательного органа.

Палата представителей Конгресса проголосовала за проект 8 декабря. Президент США Дональд Трамп пообещал заблокировать документ, поскольку в его тексте отсутствует пункт об отмене раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций от 1996 года, который защищает технологические компании от судебных исков за размещение, удаление или иное модерирование пользовательского контента. Однако законопроект в нижней палате набрал две трети голосов, что позволяет ему в будущем преодолеть президентское вето.

Повторное голосование в Конгрессе будет проведено после того, как Трамп заблокирует документ. Законодатели уже заявили о готовности сократить свои рождественские каникулы ради этого. Проект оборонного бюджета общим объемом свыше $740 млрд предусматривает выделение на базовые нужды Пентагона $635,5 млрд, на реализацию программ в области национальной безопасности по линии министерства энергетики - $26,6 млрд, на проведение операций за рубежом пойдет $69 млрд.