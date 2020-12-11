Помпео призвал наращивать давление на Иран из-за законопроекта об уровне обогащения урана

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что международному сообществу следует наращивать давление на Иран в свете принятия в исламской республике законопроекта об увеличении уровня обогащения урана. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря США Майкла Помпео.

По мнению госсекретаря США, сокращение сотрудничества Тегерана с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) или наращивание обогащения до 20% "приближает Иран к возможности получить ядерное оружие".

"Международное сообщество не должно вознаграждать опасную игру Ирана экономическим умиротворением. Если режим заинтересован в облегчении санкций и экономических возможностей, то необходимо продемонстрировать серьезный настрой на смену своего поведения, прекратив ядерное вымогательство, - отмечается в тексте. - Необходимо договориться о всеобъемлющей договоренности, которая бы урегулировала вопросы баллистических ракет, дестабилизирующей деятельности [Ирана] в регионе".

По словам Помпео, международное сообщество дало ясно понять, что "Иран должен полностью сотрудничать с МАГАТЭ без дальнейших промедлений". "На неспособность это принять необходимо отвечать не уступками со стороны международного сообщества, а, скорее, наращиванием дипломатического и экономического давления, изоляции", - утверждал госсекретарь.

Совет стражей Конституции Ирана 2 декабря одобрил принятый ранее законопроект Меджлиса, обязывающий правительство нарастить степень обогащения урана. Парламент дал правительству два месяца для отказа от выполнения дополнительного протокола с МАГАТЭ, если остальные участники ядерной сделки не вернутся к полному исполнению своих обязательств. По мнению законодателей, включенные в проект меры помогут отмене санкций в отношении Тегерана.