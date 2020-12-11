Швейцария ввела санкции против Лукашенко

ЖЕНЕВА, 11 декабря. /ТАСС/. Берн расширил санкционный список против Минска, добавив в него 15 граждан Белоруссии, среди которых находится президент страны Александр Лукашенко. Как сообщило в пятницу правительство Швейцарии (Федеральный совет), речь идет о замораживании их счетов, если таковые обнаружатся, а также о запрете на въезд в страну.

"Расширяя санкции, Швейцария равняется на решения, принятые 6 ноября Европейским союзом", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что 15 граждан Белоруссии, в отношении которых 11 декабря приняты санкции, пополнили утвержденный швейцарским правительством в октябре санкционный список, в котором значились 40 граждан страны. В Берне утверждают, что все они "несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, осуществлявшиеся после президентских выборов" в Белоруссии, состоявшихся 9 августа. В новом списке "фигурируют президент Лукашенко, его сын Виктор, а также члены национального Совета безопасности", отмечает Федеральный совет. Если в Швейцарии обнаружатся их авуары, то они должны быть заморожены. Швейцарские финансовые структуры обязаны уведомить Государственный секретариат экономики об их наличии.

Кроме того, швейцарское правительство отразило в своем постановлении эмбарго на поставку в Белоруссию военных материалов, которые "могут быть использованы для репрессий". Евросоюз ввел такое эмбарго в 2011 году, и Швейцария, не входящая в ЕС, до настоящего времени в значительной степени действовала аналогичным образом, опираясь на свое законодательство о контроле за торговлей военными материалами.

Ранее ЕС ввел два пакета санкций против Минска, меры коснулись 55 представителей руководства страны, в том числе Александра Лукашенко и представителей силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если будут обнаружены, подлежат заморозке. Евросоюз завершает работу над третьим пакетом санкций против властей Белоруссии и намерен ввести эти рестрикции в ближайшее время.