И.о. президента Киргизии подписал закон о назначении референдума о форме правления

БИШКЕК, 11 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов подписал принятый парламентом закон о назначении на 10 января 2021 года одновременно с президентскими выборами референдума о форме правления в республике. Об этом в пятницу сообщается на сайте президента Киргизии.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики, торага Жогорку Кенеша (спикер парламента - прим. ТАСС) Талант Мамытов подписал закон Кыргызской Республики "О назначении референдума (всенародного голосования) по определению формы правления Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Проект закона был принят парламентом Киргизии 10 декабря сразу во втором и третьем чтении. За него проголосовали 60 депутатов, против - четверо. Всего в высшем законодательном органе республики насчитывается 120 народных избранников. В связи с решением парламента в бюллетени на референдуме будут вынесены три варианта ответа: президентская форма правления, парламентская и против всех.

В ночь на 6 октября в Киргизии произошли массовые беспорядки, которые были организованы сторонниками проигравших парламентские выборы партий. Участники протестных акций после многочасового противостояния с сотрудниками милиции захватили здания администрации президента, правительства и парламента. Кроме того, из заключения митингующими были освобождены ряд известных политиков, в том числе экс-президент Алмазбек Атамбаев и ставший впоследствии главой кабмина Садыр Жапаров.

Президент Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер Дастанбек Джумабеков в результате протестных акций ушли в отставку. ЦИК признала итоги выборов недействительными, повторное голосования состоится не позднее 1 июня следующего года. Досрочные выборы главы государства назначены также на 10 января следующего года.

После произошедших в стране событий парламент выступил с инициативой проведения конституционной реформы.